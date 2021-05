Somministrate 15mila dosi in 5 giorni: novità per ultra 60enni e caregiver

BRINDISI – Nella Asl di Brindisi sono 3.296 le dosi somministrate ieri, oltre 15.000 nelle ultime cinque giornate di vaccinazione, dal 21 al 25 maggio. Il target di oggi è di 3.268 dosi: il calendario prevede la vaccinazione per fasce d’età negli hub in base alle prenotazioni; somministrazioni per soggetti allergici nella Primula dell’ospedale Perrino; alcune vaccinazioni nelle residenze assistenziali. In programma anche le seconde dosi dei medici di medicina generale negli hub e le prime dosi a domicilio per soggetti allettati.

Le persone da 60 a 79 anni possono anticipare la data di prenotazione del vaccino anti covid già confermata rivolgendosi al servizio Cup:

Numero Verde 800 888388 attivo solo da rete fissa, oppure 080 9181603 attivo da rete fissa e da cellulare;

Farmacie della provincia;

Sportelli Cup;

Servizi on line del sito Asl Brindisi https://www.sanita. puglia.it/web/asl-brindisi/ prenotazione-vaccino-covid-19

Inoltre, è in fase di programmazione la data della seconda dose di genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con gravi disabilità, che hanno ricevuto il vaccino nella sessione straordinaria organizzata nei giorni di Pasqua e Pasquetta (domenica 4 e lunedì 5 aprile). Nei prossimi giorni sarà possibile verificare la data programmata al link sul sito della Asl Brindisi “Verifica la data per le vaccinazioni Anti-COVID-19”. https:// vaccinicovid19.asl.brindisi. it/aslbr/verifica/