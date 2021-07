Spiaggia pubblica di Punta Punne, accessibile anche ai disabili

BRINDISI- È iniziato oggi l’allestimento della spiaggia pubblica di Punta Penne (tra Granchio Rosso e Torre Testa) per renderla accessibile a tutti. Il progetto prevede l’installazione di una pedana/camminamento per diversamente abili e di una pedana di servizio ombreggiata, oltre alla presenza di un box bagni per persone con disabilità. Finalmente avremo la prima spiaggia libera di Brindisi accessibile, dopo aver ottenuto il finanziamento regionale nell’ambito delle “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. “Vogliamo rendere accessibile anche la spiaggia libera accanto all’ex Lido Poste, appena concluderemo l’iter di concessione da parte della Regione Puglia al Comune- spiega il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi- Sarà accessibile anche Cala Materdomini. Il nostro litorale si appresta ad offrire spazi liberi, inclusivi e serviti degni di una città civile ed accogliente”.

