Strade e piazze, proseguono i lavori di manutenzione

BRINDISI- Sono terminati i lavori di rifacimento delle piazze Colletta, Ottone Rosai e l’area tra via Monticelli, via Palermo e via Longobardi al Villaggio Pescatori. È in fase di allestimento il cantiere per piazza Apulia che prevede l’intero rifacimento anche dei marciapiedi e l’implementazione dell’impianto di pubblica amministrazione. È terminato il rifacimento del manto stradale in via Adua a Tuturano mentre è in corso quello di viale Commenda, ad eccezione del tratto in direzione Centro da piazza Virgilio a via Lombardia e via Piemonte su cui dovranno essere effettuati lavori da parte di Enel. Ed è in corso anche la sistemazione di via De’ Carpentieri. A seguire sarà rifatto l’asfalto su via Grazia Balsamo, la viabilità che interessa il mercato di Sant’Elia, viale Aldo Moro (direzione Centro), viabilità al quartiere La Rosa, via Romagna, via Santa Maria Ausiliatrice. Inoltre, dopo i lavori effettuati da Acquedotto Pugliese, sarà posato il tappetino finale su via del Mare. Sono anche previsti lavori di rifacimento o sistemazione dell’asfalto sulla rampa di accesso alla Zona industriale e nell’area stessa. “Siamo impegnati su più fronti per la messa in sicurezza della rete viaria cittadina. Nonostante le note scarse risorse a nostra disposizione l’obiettivo è quello di migliorare l’infrastruttura stradale per renderla maggiormente fruibile alla cittadinanza”, lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante.

