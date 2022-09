“Ti mangio il cuore” diventa un film, dal 22 settembre in tutte le sale italiane

BRINDISI – “Ti mangio il cuore”, il libro inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini diventa un film. E da giovedì 22 settembre sarà proiettato in tutte le sale italiane. Era il 2019 quando Giuliano Foschini (giornalista di Repubblica) venne a Brindisi per presentare il libro su iniziativa di BrindisiOggi. Il libro racconta, attraverso alcune storia, l’efferatezza della mafia foggiana. Un’inchiesta che, intrecciando atti giudiziari inediti, testimonianze di investigatori, magistrati e vittime di questo inferno, si fa racconto drammatico, popolato da personaggi indelebili, e smaschera una catastrofe civile ignorata a lungo, a cui lo Stato, ora ha dichiarato guerra. “Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Perché il potere si conquista con il sangue”. Una mafia, quella foggiana, meno raccontata e poco conosciuta. Una violenza arcaica e bestiale tra le terre che si estendono dal Gargano a San Severo, da Manfredonia fino a Cerignola.

Il film “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa, con protagonista Elodie, sarà programmato nelle sale italiane. Accolto con grande successo alla 79^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i protagonisti della pellicola saranno in Puglia per quattro giorni, da giovedì 22 a domenica 25, per un breve tour di saluti al pubblico nelle sale pugliesi. Si informa, inoltre, che in occasione dei saluti in sala non sono previste interviste. S’inizia domani, giovedì 22 da San Giorgio Ionico, dove il regista Pippo Mezzapesa sarà presente, alle 20, al Casablanca Multicine, mentre alle 21.30 al Cinema Savoia di Taranto.

Il giorno dopo, venerdì 23, la protagonista Elodie, la sceneggiatrice Antonella W. Gaeta e il giornalista e scrittore Giuliano Foschini saranno presenti, alle 18, alla Città del Cinema di Foggia. Sempre venerdì 23, intensi sono gli appuntamenti previsti a Bari. Pippo Mezzapesa, Elodie, Antonella W. Gaeta e Giuliano Foschini, saluteranno il pubblico nei seguenti orari: alle 20.30 Cinema Galleria sala 1, alle 20.40 Cinema Galleria sala 6 e alle 21.30 Cinema Showville di Bari-Mungivacca.

Pippo Mezzapesa e Antonella W. Gaeta, sabato 24, saluterà il pubblico nei seguenti orari: alle 17.30 al Teatro Verdi di Martina Franca, alle 19 al Metropolis di Mola di Bari, alle 19.45 al Red Carpet Cinema a Monopoli e alle 21 al Massimo di Lecce.

Infine, domenica 25, Pippo Mezzapesa e Antonella W. Gaeta saluteranno il pubblico nei seguenti orari: alle 18 al Multisala Corso di Cerignola, alle 20 al Cinema Opera a Barletta, alle 21 al Politeama Italia di Bisceglie e alle 21.30 al Cineteatro Coviello di Bitonto.

Girato tutto in Puglia tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta, il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema (distribuzione da 01 Distribution) è stato realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Tutti i materiali stampa del film, sono disponibili sul sito fosforopress.com.