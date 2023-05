Trasporto bici -aereo, all’aeroporto del Salento “il bike facility point”

BRINDISI – Lunedì 29 maggio alle ore 11,00 a Brindisi, all’interno dell’aeroporto del Salento, sarà inaugurato il secondo “bike facility point”, dopo quello inaugurato lo scorso 18 maggio nell’aeroporto di Bari, realizzato da Aeroporti di Puglia SpA su iniziativa dell’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, quale azione pilota del progetto di cooperazione transnazionale MIMOSA, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

Il bike facility point è dedicato ai cicloturisti in partenza e in arrivo, che viaggiano in aereo trasportando la propria bicicletta nella stiva, con lo scopo di favorire e supportare il trasporto combinato bici e aereo e l’accessibilità ciclabile dello scalo aeroportuale. La postazione è dotata di attrezzature necessarie allo smontaggio delle bici, per chi parte, e al rimontaggio delle bici per chi arriva, e insieme all’apposita segnaletica all’interno dell’aerostazione e alle informazioni dedicate, diffuse tramite il sito internet di Aeroporti di Puglia e il touchscreen presente nella postazione attrezzata, offrono un nuovo servizio aeroportuale ai passeggeri, consolidando il ruolo della Puglia quale prima regione italiana dotata di aeroscali bike friendly.

L’iniziativa, all’interno del progetto MIMOSA sul trasporto multimodale transfrontaliero sostenibile di cui l’Assessorato regionale ai Trasporti è uno dei 18 partner di progetto, rientra nell’ambito di un pacchetto di azioni progettuali specificatamente sviluppate dalla Regione Puglia sul tema dell’intermodalità bici e mezzi collettivi di trasporto e sull’accessibilità ciclabile dei nodi di interscambio modale rappresentati da stazioni, porti e aeroporti.