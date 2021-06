Turisti di Como in visita alle scuole Pie: “Questa città è sporca, sembra abbandonata”- Le foto

BRINDISI – “Questa città è sporca e abbandonata”, nel silenzio delle scuole Pie risuonano le parole di Carmen, una turista di Como di 66 anni, che questa mattina con suo marito, stava visitando i monumenti cittadini.

E come darle torto: strade del centro cittadino sporche, marciapiedi luridi e maleodoranti. Buste di rifiuti ovunque, e in alcuni tratti suggestivi c’è anche puzza di escrementi e di urina. Al mattino presto così come alle 12. In queste giornate afose la situazione è insopportabile, le scarse condizioni igienico sanitarie sono evidenti. Ci avviciniamo alla signora Carmen per capire quali sono le sue lamentele. Ci dice che viene da Como, è originaria del Salento e che da anni viene qui in vacanza. “Ma quest’anno l’abbiamo proprio trovata peggiorata – dice- guardi queste piante nei vasi sono tutte secche. C’è uno stato di abbandono ovunque. I sacchetti dei rifiuti erano anche nei pressi del museo archeologico. I marciapiedi sono sporchi anche nelle vicinanze dei bar e dove ci sono i ristoranti. Avete dei gioielli qui, ma non c’è cura. Come è possibile?”. La donna racconta che vicino al suo B&B in via Federico II di Sveva per giorni restano i rifiuti per strada e che da tempo c’è un tappetto arrotolato e abbandonato che non raccoglie nessuno.

La situazione della pulizia e del decoro soprattutto nel centro storico è emergenziale. In alcuni punti come via Porta Lecce, Corso Roma, via Marco Pacuvio, le stesse Sciabiche la situazione è preoccupante.

Tutto questo il 28 giugno quando si attende la stagione turistica e si spera che Brindisi possa diventare meta ambita della Puglia.