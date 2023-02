Vaccinazioni anti Covid: ecco i centri attivi dal 13 al 17 febbraio

BRINDISI- Aggiornamento dei centri attivi nei comuni della provincia di Brindisi per le vaccinazioni anti Covid della popolazione dai 12 anni in su. La somministrazione prosegue con la collaborazione dei medici di famiglia e delle farmacie. Disponibili due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty e original/BA.4-5 di Comirnaty), indicati come dose di richiamo.

Dalla prossima settimana il vaccino anti Covid sarà somministrato nei principali Centri vaccinazione della Asl, tranne per Brindisi dove rimane attivo Bozzano e per i fragili il Centro Primula dell’ospedale.

Ai centri si accede con prenotazione che può essere effettuata attraverso i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”.

La somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) o quarta dose è raccomandata prioritariamente, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose booster o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo) a persone di 60 anni e più, persone di 12 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, operatori e ospiti dei presidi residenziali per anziani, operatori sanitari, donne in gravidanza. I vaccini bivalenti possono essere resi disponibili su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo, anche per i soggetti di almeno 12 anni di età. Un’ulteriore dose di richiamo (quinta dose) con vaccino a m-RNA bivalente è raccomandata a persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani, persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Nei centri è preferibile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile qui https://www.regione.puglia.it/documents/777762/781385/Modulo+unificato+consenso+informato+vaccinazione+anti+Covid-19.pdf/65426efb-b26a-f6e4-6e20-fd488a1d9701?t=1641918636202