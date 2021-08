BRINDISI- Vaccini anti Covid, nella Asl di Brindisi finora sono 493.461 le dosi somministrate complessivamente. La copertura vaccinale con il ciclo completo nella fascia di età 60-69 supera il 76%, per quella tra 70 e 79 anni è dell’86% circa, per gli over 80 è oltre il 91%.

In tutta la Puglia sono 5.045.058 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.238.471).

