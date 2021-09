Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti fotovoltaici, il Tar dà ragione alla Provincia

BRINDISI- Il Tar Puglia dà ragione alla Provincia di Brindisi in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale di Impianti Fotovoltaici. La Provincia di Brindisi esprime massima soddisfazione per la sentenza con cui il TAR per la Puglia – Lecce, sezione seconda, ha rigettato il ricorso proposto da una ditta, patrocinata dallo studio legale Sticchi Damiani, avverso il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto da essa proposto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 39,171 MW e delle relative opere di connessione.

Nello specifico, la sentenza ha esplicitato che i motivi esposti dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, accogliendo le argomentazioni prospettate dall’Avv. Mario Marino Guadalupi, difensore della Provincia di Brindisi, e ritenendo, quindi, che l’Ente ha ampiamente motivato le ragioni in concreto che rendono l’intervento incompatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga (zona) di territorio prescelta.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul passaggio della sentenza secondo cui i pareri (paesaggistici) provenienti da enti titolari di interessi “sensibili” declinano le posizioni prevalenti in termini qualitativi e non meramente quantitativi.

BrindisiOggi