Vertenza Sanitaservice, prosegue la protesta, i precari non mollano

BRINDISI- Continua la protesta dei lavoratori precari licenziati fino alla risoluzione della vertenza. Previsto per oggi incontro in commissione sanita’ Regione Puglia per risoluzione vertenza. Ricevuta sensibilità istituzionale da tutti gli esponenti politici territoriali e dai cittadini che coralmente restano solidali al grido di dolore rappresentato da Fp Cgil Brindisi Cisl FP Uil FPL e Fials dei loro lavoratori precari che chiedono stabilità occupazionale dopo aver prestato servizio in pandemia con abnegazione infinita.

A questo si aggiungono le posizioni dei sindacati a garanzia dell’ utenza per le criticità di risorse umane che si verificheranno in relazione ai servizi che questi lavoratori hanno garantito fino al 30 settembre scorso. Nessuna forma di protesta sara’ interrotta fino alla risoluzione della vertenza.

