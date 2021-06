Zizza: “Brindisi snobbata nello spot della Puglia, i rappresentati territoriali non si fanno rispettare”

BRINDISI – Continua la polemica sullo spot per la promozione della Puglia realizzato da Pugliapromozione. Questa volta interviene il segretario provinciale della Lega Vittorio Zizza.

“È una vergogna assistere all’ennesima beffa da parte del governatore Emiliano e della sua giunta. Ancora una volta la provincia di Brindisi è tagliata fuori anche dallo spot istituzionale per il turismo. Abbiamo delle perle che vengono prese d’assalto dai turisti, la provincia di Brindisi è la porta del Salento e invece ci ritroviamo nuovamente a non vedere nelle immagini le nostre città che meritano promozione, proprio come tutte le altre mete regionali. Per finanziare questa campagna sono serviti anche i soldi dei contribuenti della provincia di Brindisi che continua ad essere la cenerentola anche in questo, dopo le infrastrutture e la sanità, oggi anche la comunicazione istituzionale dimentica i comuni della provincia”, afferma Zizza.

“I nostri rappresentanti territoriali ancora una volta non si fanno rispettare nei tavoli che contano oltre a quel post o a qualche annuncio, anche questa volta non hanno mosso un dito o detto una parola dopo la presentazione dello spot. – aggiunge l’ex senatore – Noi come Lega ci siamo impegnati sin da subito a sensibilizzare il turismo nella nostra provincia, lo abbiamo dimostrato con la presenza del ministro del turismo qualche settimana fa a Fasano”.