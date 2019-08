Aeroporto di Grottaglie, veleni in Forza Italia: botta e risposta Sicilia- Vitali

BRINDISI – Divergenze in Forza Italia sul potenziamento dell’aeroporto di Grottaglie. I forzisti brindisini attaccano questa volontà di Emiliano, Vitali invece parla di un falso problema. La segretaria cittadina Ernestina Sicilia risponde a Vitali: ” Carissimo Senatore VITALI, non rientra nella mia cultura e nel mio modo di intendere la politica, polemizzare sui mass- media soprattutto su dinamiche interne ed equilibri di partito. Ella, a mente della sua esperienza ce l’ha in parte insegnato e dovrebbe ancora insegnarcelo ed invece trascende in polemiche strumentali e di evidente sfondo personalistico. Ho difeso e difendero’ la mia Città sempre e contro chiunque creda di emarginarla o di metterla all’angolo. Brindisi ha già dato tanto in termini di posti di lavoro, di aziende chiuse o che chiudono, in termini ambientali e di salute. Per responsabilità di molti, anche di quelli che hanno favorito i propri campanili.

Per Brindisi, che decidano i brindisini e la classe dirigente politica brindisina. Francavilla Fontana non può essere l’ombelico del mondo. Brindisi ha il proprio parlamentare, Forza Italia ha il Parlamentare a Brindisi e di Brindisi ed il segretario Regionale è di Brindisi. Ella sta invece valutando se rimanere nel partito che gli ha dato tanto (Forza Italia) o traslocare nel nuovo movimento di Toti. Valuti se accelerare tale transizione ma non strumentalizzi oltre il nostro territorio, propagandando nobili intenti che invece si schiantano su e con più personali obiettivi”. Vitali non se la tiene e replica: “A seguito delle recenti notizie riportate sulla stampa pugliese riguardo la possibile apertura ai voli di linea per l’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie, leggo commenti arroganti. All’avv. Ernestina Sicilia voglio rammentare che, esprimendo la mia posizione sull’aeroporto di Grottaglie, non ho aperto alcuna polemica. Né mi sono preoccupato del destino o futuro politico di chicchessia: nemmeno del suo. Capisco, però la sua posizione: pur non essendo mai stata eletta da nessuna parte cerca di difendere interessi che nessuno le ha affidato. Io sono rappresentante di TA/BR/LE e rappresento tutti quei territori. Qualcun altro, eletto parlamentare con i voti di Taranto, è rimasto consigliere comunale di Brindisi. Tutto il resto è noia…. “