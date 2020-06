Ancora segnalazioni di odore di gas in città

BRINDISI – Nuove segnalazione di forte odore di gas che ha invaso alcuni quartieri cittadini. E’ accaduto nei giorni di venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno a Brindisi. Le zone maggiormente colpite sono i quartieri Perrino, Bozzano e Centro, tutti e tre a ridosso della zona industriale. L’odore è sempre lo stesso, ed è simile a una miscela di gas. Alcuni cittadini hanno fatto le proprie segnalazioni sui social, altri hanno allertato i vigili del fuoco.

Intanto è in corso l’indagine aperta dalla Procura di Brindisi e condotta dai carabinieri della Forestale per i precedenti episodio segnalati a maggio che portarono all’ordinanza di blocco degli impianti di Versalis da parte del sindaco Rossi. Ordinanza poi ritirata dopo l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda e l’impegno all’adozione di alcuni interventi sugli impianti. Dal report dell’Arpa di quei giorni venne fuori un’alta concentrazione di benzene e toluene nell’aria. Versalis si è sempre dichiarata estranea ai fatti. Si attende ora la relazione conclusiva dell’Arpa che ha già segnalato più volte come le centraline all’interno dell’area del Petrolchimico siano le uniche in Puglia non gestite dall’Agenzia, e siano dirette dalla stessa azienda privata. Per questo motivo tra gli impegni di Versalis c’è ora quello di rendere pubblica tale gestione.