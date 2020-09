Campagna elettorale di Salvini alla Camera di Commercio, ma è festa patronale e si sposta alla Confesercenti

BRINDISI- Cambio di programma per Matteo Salvini che lunedì 7 settembre sarà a Brindisi per la campagna elettorale delle regionali in Puglia. Sino a due giorni fa era prevista una visita del leader della Lega presso la Camera di Commercio, dove pochi giorni fa è stato eletto presidente Tony D’Amore. Una visita tutta politica, visto che Salvini non ricopre più nessun incarico di governo. Ma gli organizzatori aveva fatto male i conti perché il 7 settembre la Camera di commercio, ente istituzionale, è chiusa per la festa patronale, e così l’appuntamento con il leader del Carroccio è stato spostato alla Confesercenti, casa storica di D’Amore. Per Salvini il primo appuntamento brindisino è alle 13,45 a lido Granchio Rosso sul litorale nord, a seguire quello nella sede di Confesercenti.

Intanto a livello nazionale si discute sul futuro delle Camere di Commercio in fase di accorpamento, tra queste c’è quella di Brindisi. Il decreto legge del 14 agosto scorso, all’articolo 61, ha previsto che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, ogni organismo dell’ente camerale in fase di accorpamento decadrà e sarà nominato un commissario dal Ministero all’Economia. Se nulla dovesse cambiare in questi giorni la nuova giunta e il nuovo presidente della Camera di Commercio di Brindisi decadranno dal loro incarico il 14 settembre prossimo. L’ente camerale ha svolto le sue elezioni l’1 settembre, così come aveva deciso a fine luglio il suo consiglio rispettando lo Statuto interno. Dopo due settimane dalla decisione è stato però emanato il decreto legge, e l’elezione potrebbe durare solo quattordici giorni. Intanto in Parlamento il Partito democratico e Forza Italia hanno presentato al governo la richiesta di rinvio dell’accorpamento delle Camera di Commercio, quindi la nuova giunta potrebbe restare in carica per molto più tempo.

