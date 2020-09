Comunità rom e sinti ai candidati:”Siamo in ginocchio per il Covid, concedeteci l’accesso al medico di famiglia”

BARI – La comunità Rom e Sinti Puglia, composta da oltre 5.000 membri, lancia un appello ai candidati per le elezioni regionali di settembre. La comunità Kethane chiede ai candidati di prestare attenzione alla situazione in cui si trovano oggi i Rom e i Sinti, resa ancora più grave dall’emergenza Covid-19. Durante la pandemia la popolazione Rom e Sinti è dovuta rimanere reclusa nei campi, dove il sovraffollamento, la scarsità di cibo e di igiene ha reso la sopravvivenza molto difficile. Non ci sono stati interventi di igienizzazione, ne’ la presenza di operatori sanitari disponibili a distribuire dispositivi di prevenzione. Persino l’azione fondamentale anti-contagio di lavarsi le mani è stata spesso impossibile in molti campi per la mancanza di acqua corrente e potabile. Chiediamo inoltre che chiunque sarà chiamato a guidare la nuova giunta regionale si adoperi per rivedere la legge regionale che nega ai membri della comunità, cittadini europei, l’accesso al medico di famiglia. I ragazzi in età scolare sono stati fortemente penalizzati dalla sospensione degli studi e in molti non avevano a disposizione la strumentazione per garantire le lezioni da remoto. Si teme l’abbandono scolastico. Ma ad aggravare la situazione, è la pausa forzata dalla propria attività lavorativa che ha portato a una vera e propria povertà assoluta per chi non aveva riserve. Dijana Pavlović, rappresentante del Movimento Kethane, si rivolge direttamente ai candidati: “I Rom e Sinti vogliono staccarsi da questi ghetti etnici che sono i mega campi, i Rom e Sinti vogliono avere una casa e un lavoro. Non si è mai lavorato seriamente a livello regionale a trovare soluzioni per superare i campi proponendo piani alternativi tradizionali (case popolari) sia quelle alternative previste dalla strategia nazionale per l’inclusione dei Rom e Sinti come le microaree, l’autocostruzione ecc. Occorre un atteggiamento serio da parte delle istituzioni regionali per sostenere ed aiutare lo sforzo di inclusione che le famiglie Rom e Sinti fanno. A voi candidati alle regionali il movimento Kethane chiede interventi, contributi e progetti condivisi con i diretti interessati per raggiungere una società imparziale, onesta, corretta. Non ignorate il livello di antiziganismo ancora presente in Italia, non abbiate paura di perdere voti dimostrandovi attenti ai bisogni delle minoranze Rom e Sinti. Aiutateci a sconfiggere la discriminazione che ci impedisce di contribuire a pari livello alla nostra società.”