Correnti polari in Puglia: a Brindisi in serata arriva la neve

BRINDISI – Tirate fuori sciarpe e cappelli: arriva il freddo. Si abbassano le temperature in tutta la Puglia a causa di un impulso di correnti polari che sta per interessare l’Italia meridionale. Tempo instabile per tutto il weekend e fino a lunedì. Oggi 28 dicembre in serata neve mista a pioggia anche a Brindisi. Le temperature si aggirano intorno ai 6 gradi, ma il freddo è pungente a causa del vento di maestrale. Domani domenica 29 dicembre non è prevista pioggia, ma un alternarsi di nubi sparse e cielo sereno, le temperature sono più basse comprese tra 7 e 9 gradi. Sereno invece per lunedì 30 dicembre dove le temperature si manterranno tra i 6 e 8 gradi.

