BRINDISI- Covid, oggi in Puglia 645 nuovi positivi ma nella provincia di Brindisi ci sono 4 morti. Scende il numero dei contagi, su 4.147 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 645 casi positivi: 219 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ma resta altissimo il numero dei decessi. Sono stati registrati 47 decessi: 16 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. All’ospedale Perrino di Brindisi sono morti tre uomini: un paziente di 69 anni e uno di 70 nel reparto di Rianimazione e uno di 88 anni in Pneumologia. Ad Ostuni è morta una donna di 81 anni in Pneumologia. Attualmente nell’ospedale Perrino ci sono 18 pazienti in Malattie Infettive, 17 in Pneumologia, 6 in Medicina Interna, 7 in Rianimazione. Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 4 pazienti in Medicina Interna e 13 in Pneumologia. I post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne , 9 a Ceglie Messapica e 7 a Cisternino. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.012.689 test. 31.533 sono i pazienti guariti. 53.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.084, così suddivisi: 33.560 nella Provincia di Bari; 9.960 nella Provincia di Bat; 6.281 nella Provincia di Brindisi; 19.381 nella Provincia di Foggia; 6.781 nella Provincia di Lecce; 10.536 nella Provincia di Taranto; 501 attribuiti a residenti fuori regione; 84 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

BrindisiOggi