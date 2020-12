BRINDISI-Covid, oggi nella provincia di Brindisi 30 nuovi positivi e due decessi. In Puglia 915 casi. La curva dei contagi nella nostra regione sembra scendere su 9.646 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus , sono stati registrati 915 casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Purtroppo resta ancora alto il numero dei decessi 23 in tutto: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 853.140 test. 17.186 sono i pazienti guariti. 47.312 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257, così suddivisi: 25.661 nella Provincia di Bari; 7.455 nella Provincia di Bat; 4.736 nella Provincia di Brindisi; 14.959 nella Provincia di Foggia; 5.056 nella Provincia di Lecce; 7.943 nella Provincia di Taranto; 416 attribuiti a residenti fuori regione, 31 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Attualmente nell’ospedale Perrino sono ricoverati per Covid 68 persone così distribuite: 17 in Malattie Infettive, 18 in Pneumologia, 19 in Medicina Interna, 4 in Rianimazione. Tra ieri ed oggi sono decedute due persone nel reparto di Terapia Intensiva: un paziente di 74 ani ed uno di 83. Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 17 pazienti in Medicina Interna e 12 in Pneumologia.

I post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 6 a Ceglie Messapica e 9 a Cisternino.

