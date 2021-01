BRINDISI- Deposito Edison, Confindustria: “La società valuterà anche le esigenze delle attività portuali”. Confindustria Brindisi fa alcune puntualizzazioni sul nuovo impianto. “Onde evitare qualsiasi polemica o mistificazione della realtà, al solo fine di dare un contributo su quanto la stampa sta riportando riguardo all’investimento del deposito costiero GNL di Edison a Brindisi, teniamo a puntualizzare che il sito sul quale è stato sviluppato il progetto preliminare era e rimane quello della banchina di Costa Morena Est. Tanto è vero che il CTR – Direzione Regionale Vigili del Fuoco di Puglia – ha valutato il progetto su quell’area il 7 dicembre 2020 in maniera positiva esprimendo – quindi – parere favorevole al Nulla Osta di Fattibilità, ai sensi del D. Lgs. 105/2015. Vi è – pertanto – a seguito delle oggettive perplessità sollevate dagli operatori portuali brindisini, la disponibilità di Edison ad attuare una nuova soluzione a livello tecnico che potrà essere implementata nel progetto, già valutato, da definire in fase esecutiva. In pratica, si tratta di arretrare l’impianto di circa 80 metri verso la radice per lasciare più spazio alla banchina asservita alle attività portuali”.

BrindisiOggi