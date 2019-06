Esito Europee in Puglia, resa dei conti anche nel Pd, Gentile, Brienza e Stomeo contro il segretario regionale

BRINDISI – Non solo in Forza Italia, ma resa dei conti anche nel Pd regionale che non è riuscito ad esprimere un europarlamentare pugliese. Gentile, Brienza e Stomeo contro il segretario regionale Marco Lavarra al quale chiedono di intestarsi questa sconfitta pugliese. “ll PD in Puglia non è riuscito ad eleggere un suo europarlamentare- affermano i tre candidati rimasti fuori da Strasburgo – la destra ha conquistato un cospicuo bottino. Il che non induce all’ottimismo in vista delle elezioni regionali ‘2020. Tanto più se l’anno prossimo uno di quei parlamentari europei dovesse assurgere a candidato unitario della destra alla Presidenza della Regione”.

“A nessuno sfugge, tuttavia, che domenica prossima ci aspetta l’importantissimo appuntamento dei ballottaggi in Città di grande rilievo della nostra Regione- aggiungono – E tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, anche in termini di responsabilità della classe dirigente e dei singoli militanti”.

I tre democratici chiedono una discussione approfondita sull’esito del voto e parlano di una “ disastrosa gestione in Puglia della campagna elettorale per le elezioni europee da parte dell’eterodiretto Segretario Regionale”.

Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del 30 maggio scorso, cha denunciato la presenza di “realtà territoriali del tutto autonome, feudalizzate, che non rispondono a nessun imput della politica. “Quella denuncia riguarda direttamente anche la Puglia?- si chiedono – Nessuno può escluderlo. Ma se è così, viste anche le scadenze che già ci attendono e quelle che potrebbero prospettarsi dobbiamo agire per tempo. Con la opportuna responsabilità, ma anche con il necessario coraggio. Perché, come si dice, non c’è peggior medico di quello pietoso e senza coraggio. E non c’è peggiore classe dirigente di quella che non sa assumersi le proprie responsabilità. Per questo, quanto prima si prenderà coscienza della realtà e delle opportune decisioni da adottare, tanto meglio sarà per il destino del PD in questa Regione”.