In Puglia altri 1573 contagi, cinque decessi al Perrino

BRINDISI – Non cala la curva dei contagi in Puglia, oggi 1573 nuovi positivi, dei quali 99 nella provincia di Brindisi. All’ospedale Perrino sono morte cinque persone. In Rianimazione tre donne di 65, 58 e 78 anni e un uomo di 77 anni; in Pneumologia un paziente di 91 anni. In ospedale a Brindisi sono ricoverate 83 persone: 18 pazienti in Malattie infettive, 25 in Pneumologia, 31 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 19 pazienti in Medicina interna e 19 in Pneumologia.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 28 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.032 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.573 casi positivi: 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 8 casi di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Sono stati registrati 30 decessi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 772.079 test. 13.225 sono i pazienti guariti. 37.654 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 52.311, così suddivisi: 20.190 nella Provincia di Bari; 6.002 nella Provincia di Bat; 3.705 nella Provincia di Brindisi; 11.943 nella Provincia di Foggia; 4.000 nella Provincia di Lecce; 6.120 nella Provincia di Taranto; 350 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.