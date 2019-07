Incidente falsi per ottenere il risarcimento, denunciate tre persone

VILLA CASTELLI – Simulano due incidenti per ottenere il risarcimento, ma vengono scoperti. Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, al termine di attività di indagine scaturita dalla querela presentata dal legale di una compagnia assicurativa con sede a Roma, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati tre persone. Si tratta di una 69enne e di un 59enne entrambi residenti ad Aversa (CE) e di un 40enne di origine ucraina residente a Lusciano (CE). Dalle verifiche effettuate dall’Arma, è emerso che i tre indagati hanno simulato due sinistri stradali a Trentola Ducenta (CE) il 21 aprile 2017 e a Giuliano in Campania (NA) il 18 maggio 2017, per i quali sono stati richiesti risarcimenti alla compagnia assicurativa.