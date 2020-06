La Lega alla fine cede: è Raffaele Fitto il candidato del centrodestra

BARI – Alla fine è stato raggiunto l’accordo per le regionali in Puglia. Il centrodestra si presenta unito e candida Raffaele Fitto, il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, già presidente della Regione Puglia. Molla la presa anche la Lega di Salvini che sino alla fine ha tentato di mettere il proprio candidato. Qualche settimana fa infatti c’era stato anche l’annuncio ufficiale della candidatura dell’amico di Salvini, proprietario del Papete, Massimo Casanova che da anni ormai si è trasferito in Puglia. Ma qualcosa in corso d’opera è cambiato.

Nella distribuzione delle candidature alla fine in Puglia è toccato al candidato di Giorgia Meloni. Il centrodestra ha deciso di andare unito. Raffaele Fitto una vita in politica, nato a Maglie e già presidente della Regione. Una scelta che ha creato qualche dissapore nella Lega e anche qualche frattura. Da oggi parte la campagna elettorale del centrodestra che trova come avversari un centrosinistra spaccato con l’uscente Michele Emiliano, e Ivan Scalfarotto del partito di Renzi, dall’altra parte la candidata dei 5Stelle Antonella Laricchia.