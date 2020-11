L’Ordine dei medici: “La Puglia diventi zona rossa”

BARI -La Puglia diventi regione rossa. Lo ha chiesto il presidente dell’Ordine dei medici di Bari che è anche presidente nazionale Filippo Anelli. “Il virus -afferma il presidente – continua a diffondersi a una velocità preoccupante in Puglia. Nell’ultima settimana (9-15 novembre) ci sono stati 8.737 nuovi casi, con un incremento giornaliero medio di 1.248, contro i 7.075 nuovi casi e una media giornaliera di 1011 della settimana precedente. Il totale dei ricoverati passa da 5.284 della settimana precedente agli attuali 8.120 (+ 2.836), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 754 a 1.053 (+299). Crescono anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono saliti da 93.346 a 140.093 (+46.747). Le restrizioni adottate non riescono ad arginare la diffusione del virus. Con questi ritmi di crescita rischiamo il collasso del sistema. Urge adottare subito misure più restrittive”. Intanto la situazione negli ospedali di Bari, Bat e Foggia è ormai preoccupante, le Terapie Intensive sono sature, ed anche all’ospedale Perrino di Brindisi aumentano i pazienti in Rianimazione, 12 al momento. Questo significa che sono occupati tutti i posti attivati. Il modulo esterno al Perrino può ospitare 26 posti letto di Terapia Intensiva ma mancano medici e personale.