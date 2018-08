Nuova scossa di terremoto in Molise, avvertita anche in Puglia

CAMPOBASSO – Nuova scossa di terremoto in Molise questa sera alle 20.19, avvertita anche in Puglia, Abruzzo, Lazio e Campania. Secondo Ingv la magnitudo è stata di 5.1 a una profondità di 9 km. L’epicentro a 4 chilometri da Montecilfone, in provincia di Campobasso. Al momento non si registrano feriti, solo lievi danni alle abitazioni.

La notte tra il 14 e il 15 di agosto c’era stata una prima scossa di magnitudo 4.7. Stasera (16 agosto) alle 20.19 la terra ha tremato ancora, questa volta con una intensità più forte. La gente si è riversata per strada. La scossa è stata avvertita maggiormente nel Foggiano e nord Barese, ma, seppur in maniere più lieve, anche nel Brindisino. Intanto la Protezione civile sta monitorando la situazione.

BrindisiOggi