Risveglio con la nebbia, quattro incidenti, traffico in tilt e rallentamenti

BRINDISI- Sveglia con la nebbia questa mattina, quattro incidenti stradali, traffico in tilt e rallentamenti sulla superstrada per Bari. La nebbia di questa mattina a Brindisi ha messo in difficoltà gli automobilisti, gran lavoro per la polizia locale e la polizia stradale. Si sono verificati quattro incidenti, tre in città ed uno sulla litoranea. Uno in prossimità dell’intersezione tra via Toscana e via Sardegna, in via Egnazia, e in prosimità dell’incrocio della morte. Il quarto si è verificato sulla strada per Giancola nei pressi di Palmbeach. Non si registrano feriti gravi , piuù che altro si tratta di tamponamenti avvenuti per la scarsa visibilità. Sempre a causa della nebbia persistente vi sono lunghe code sulla strada statale per Bari.

