Rubati dal deposito Caritas i viveri per le famiglie bisognose, trovata solo parte della refurtiva: due denunce

BRINDISI – Furto nel deposito della Caritas di Brindisi: rubato olio, latte e passata di pomodoro destinati alle famiglie bisognose.

Nella prima mattinata di mercoledì 1 aprile la Caritas Diocesana ha ricevuto una consistente donazione di pasta e passata di pomodoro dalla Fondazione “Puglia per la Vita”, fondata da Al Bano Carrisi e Massimo Ferrarese, per sostenere le famiglie in questo momento di particolare crisi sanitaria e sociale. Nella stessa mattinata i prodotti sono stati consegnati a 40 parrocchie della diocesi. Tuttavia, nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno forzato l’accesso rompendo una finestra del deposito della Caritas prelevando olio, latte e passata di pomodoro, utilizzando un mezzo di trasporto di proprietà della Diocesi.

Accortisi dell’accaduto la mattina del giovedì, gli operatori Caritas si sono subito rivolti alla Polizia di Stato che, dopo un immediato sopralluogo, ha tempestivamente avviato le indagini.

Nella mattinata di venerdì 3 aprile gli agenti della Digos e delle Volanti hanno trovato parte della refurtiva in casa di due persone al quartiere Paradiso, già note alle forze dell’ordine. Questi hanno raccontato di aver acquistato il cibo per pochi spiccioli, senza precisare dove. I due sono state denunciati per ricettazione, e la refurtiva è stata restituita alla Caritas. Inoltre in via della Torretta è stato trovato il mezzo utilizzato per il furto, non distante dalle abitazioni dei due denunciati, con i fili dell’accensione manomessi.

Purtroppo tra la merce ritrovata manca buona parte dell’olio trafugato. Su questa c’è l’etichetta che segnala “prodotto non commerciabile”, si spera che qualcuno leggendo tale dicitura possa restituire la refurtiva mancante alle forze dell’ordine.