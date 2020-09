Sassari lucida e spietata batte l’Happy Casa Brindisi

OLBIA – Un classico per la terza giornata della Eurosport Supercoppa del 2020 di Olbia, si sfidano infatti Il Banco di Sardegna di Sassari e la Happy Casa Brindisi, con i primi che vincono per (91-89), dopo una gara realmente giocata con il desiderio della vittoria, concreta e cruda a volte, tesa come dimostrano i due tecnici fischiati nel finale e combattuta fino al termine, segno inequivocabile che tra le due compagini esiste il rispetto sportivo necessario a dare alla partita un sapore diverso.

Ancora Harrison in evidenza (22 punti), nonostante il ferro respinga il tiro del pareggio sulla sirena, Brindisi gioca bene in apertura ma è Sassari che conclude avanti il primo quarto (24-20).

Happy Casa energica dalla panchina con lo spirito combattivo di Krubally e Gaspardo e con Visconti preciso dalla lunga distanza, a metà gara è in vantaggio su Sassari per (39-48).

Si alza il livello emotivo negli ultimi 20 minuti di gioco, i falli fischiati limitano le operazioni in campo, ne fanno le spese Gaspardo che esce prematuramente dalla contesa e i due pivot (Perkins e Burnell), entrambi con 4 fischi a carico, nonostante tutto è Thompson che guida i suoi avanti nel punteggio all’inizio dell’ultimo quarto (63-70).

Girandola di emozioni negli ultimi minuti: Coach Pozzecco viene espulso per un tecnico, Brindisi è ancora in vantaggio ma Sassari lucida e spietata recupera lo svantaggio, è Pusica che sigla il sorpasso in uscita dal time out, consegnando la vittoria ai sardi.

Amedeo Confessore