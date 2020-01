Sit in di protesta dei No Tap davanti al Verdi mente Emiliano parla del futuro del territorio

BRINDISI- Il Movimento No Tap della Provincia di Brindisi organizza un sit in Sabato 25 Gennaio a partire dalle ore 16,30 nello spiazzo del Teatro Verdi in concomitanza del convegno denominato “Notte a Cerano” dove si discuterà di “Proposte e sostegno per lo sviluppo del territorio”.

“Saremo lì per chiarire al Presidente Emiliano che Brindisi non può diventare la capitale Europea del Gas e soprattutto per denunciare che i programmi dei Gasdotti vanno avanti da anni senza che nessuno ponga la minima domanda a tutela dei cittadini Brindisini e Pugliesi- dicono- Decarbonizzare significa la completa fuoriuscita dai fossili, quindi anche del gas, senza aspettare più un minuto . Questo è quello che movimenti a difesa del Pianeta di tutto il mondo e migliaia di scienziati ci dicono. Si cominci per il nostro territorio con il riparare i danni sanitari , ambientali, dando mano alle bonifiche ed al sostegno reale ai lavoratori in crisi”.

