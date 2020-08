Tragedia di Ferragosto all’ex Lido Poste, l’Adoc: “Serve sicurezze sulle spiagge libere, e un punto di primo soccorso sul litorale”

BRINDISI – Cinque anni fa nelle acque della stessa spiaggia morì un ragazzino di 15 anni, ieri un nuova tragedia nel tratto di costa libera dell’ex lido Poste. A morire questa volta annegato è stato un uomo di 38 anni.

“L’ennesima tragedia in mare registrata lungo il litorale nord di Brindisi, nella giornata di Ferragosto, riaccende i riflettori sulla necessità che sia garantita maggiore sicurezza nelle spiagge libere – afferma oggi l’Adoc- Negli anni sono state tante le richieste di applicazione dell’ordinanza balneare della Regione Puglia inoltrate al Comune di Brindisi senza riscontro, per l’attivazione del servizio di salvamento e non solo, riteniamo utile avviare una campagna di sensibilizzazione per l’apertura sul litorale nord di un punto di primo soccorso che riduca, in caso di emergenza, i tempi di intervento, cruciali ai fini del salvataggio di una vita umana o danni permanenti, e che rappresenti un importante punto di riferimento sanitario per migliaia di residenti e bagnanti. Un appello che speriamo venga accolto dalla politica e dalle autorità sanitarie. Concludiamo la nostra nota con un apprezzamento rivolto agli addetti al servizio di salvamento del Lido Oktagona per la professionalità e la passione messa in campo per salvare una vita umana e per l’intensa attività di prevenzione, anche al servizio della spiaggia libera, che quotidianamente evita tragedie simili”.