Ultimo aggiornamento: dieci nuovi casi nella provincia di Brindisi, salgono a 51 le persone infette

BRINDISI – (foto repertorio) Salgono sempre di più i contagi nella provincia di Brindisi che in proporzione ai suoi abitanti registra la percentuale più alta in tutta la Puglia. L’ultimo aggiornamento di oggi delle ore 20,30 riporta 10 casi in più. Le persone positive nella provincia di Brindisi sono ad oggi 51, sei delle quali nel capoluogo e le altre distribuite nei paesi. 25 sono le persone ricoverate all’ospedale Perrino di Brindisi, tre in Terapia Intensive, 9 in Pneumologia e 13 agli Infettivi. Risultato positivo anche il comandante della Polizia locale di Brindisi Antonio Orefice, il sindaco Riccardo Rossi si è messo in quarantena ed è in attesa di conoscere l’esito del tampone. Orefice è a casa, era già ammalato da qualche giorno.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunica che oggi 16 marzo sono stati effettuati 327 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 255 sono risultati negativi e 72 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi: 26 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 10 in Provincia di Brindisi; 29 in Provincia di Foggia (comprensivi dei 12 di ieri non comunicati, per problemi tecnici di trasmissione dati); 1 in Provincia di Lecce; 5 in provincia di Taranto;

Oggi sono stati registrati 2 decessi, nella provincia Bat, con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 320 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.