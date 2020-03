Ultimo aggiornamento di oggi: 14 casi positivi nella provincia di Brindisi, c’è anche un primo decesso

BARI – Quattordici nuovi casi nella provincia di Brindisi nella giornata di oggi, questo è l’ultimo aggiornamento del 15 marzo alle 20,30. I casi nel Brindisino salgono a 41. Tra i nuovi positivi due persone di Carovigno e una di Ostuni dipendenti dell’Ufficio di Igiene di Ostuni, dove lavorava l’infermiera risultava positiva qualche giorno fa. Si registra anche il decesso di un pensionato di San Vito dei Normanni, affetto da altre gravi patologie, risultato positivo al Covid 19. In tutto le persone ricoverate all’ospedale Perrino affette da Coronavirus sono 15, di cui due in Terapia Intensiva e 13 al reparto Infettivi, altri quattro pazienti sono invece ricoverati perchè casi sospetti e sono in attesa dell’esito dei tamponi.

Nella giornata di oggi i positivi in Puglia sono 48. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che oggi 15 marzo – con aggiornamento alle ore 20.30 – sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Di questi: 288 sono risultati negativi e 48 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi: 13 in Provincia di Bari; 5 in Provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi; in Provincia di Foggia il dato non è ancora arrivato; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto

Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat. Il dato della Regione non riporta ancora il pensionato di San Vito dei Normanni.

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.