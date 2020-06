Una nuova linea ferroviaria che partirà da Brindisi sino a Reggio Calabria

BRINDISI – Una nuova linea ferroviaria per il sud che partirà da Brindisi verso Salerno e Reggio Calabria. Si chiama la Diagonale del mediterraneo per il sud. A palazzo Chigi si sta lavorando per questo. Un progetto realizzato da InvestItalia, la struttura scelta da Giuseppe Conte come supporto agli interventi sugli investimenti. Si tratta di una lunga rete ferroviaria che partirà da Brindisi verso Taranto, poi in Basilicata con Metaponto, Matera e Potenza e, infine confluirà nella linea ad alta velocità Napoli-Salerno. Una seconda diramazione arriverà sino in Calabria dalla parte settentrionale scendendo lungo la costa ionica per poi attraversare in diagonale la regione lungo la direttrice Sibari-Paola sino ad arrivare a Reggio Calabria. Non sarà una linea ad alta velocità, ma saranno realizzati dei nuovi binari per una spesa complessiva tra 5-7 miliardi da reperire dal Recovery fund. InvestItalia presenterà questo progetto al governo insieme ad un piano di investimenti.