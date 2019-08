Vacanza da incubo per una famiglia, truffa online: pagano 2500 euro per una casa “inesistente”

SAN DONACI – Avevano pagato 2500 euro per una casa in vacanza in Abbruzzo, ma al loro arrivo hanno trovato una brutta sorpresa: la casa era abitata dai proprietari che erano ignari di tutto. Una famiglia di San Donaci è stata truffata online da una coppia abbruzzese. I Carabinieri della Stazione di San Donaci, al termine degli accertamenti hanno deferito denunciato in stato di libertà per il reato di truffa in concorso, una coppia di truffatori residenti in Abruzzo. I due soggetti, con un nutrito curriculum penale in fatto di truffe e insolvenze varie, hanno pubblicato un annuncio sul sito on-line subito.it. In particolare l’offerta ha riguardato l’affitto di un appartamento per il periodo estivo, in particolare i mesi di luglio e agosto in una località montana dell’appennino abruzzese. All’offerta ha aderito una famiglia di San Donaci, che ha accreditato sulla carta postepay di riferimento indicata dai due truffatori, la somma di 2.500,00 euro. Grande è stato lo stupore e la rabbia del nucleo familiare quando si è presentato sul luogo della villeggiatura, constatando che l’appartamento che pensavano di aver affittato, era di proprietà di un nucleo familiare che lo abitava stabilmente e che non avevano mai avuto intenzione di affittarlo. Le indagini hanno quindi permesso di identificare la coppia di truffatori che ha attuato il raggiro. Purtroppo come in questo caso non sempre la truffa riguarda oggetti materiali, si verifica che molti ritengono di programmare le vacanze locando appartamenti privati nei luoghi di villeggiatura, sia marina che montana, per poi scoprire che si tratta di immobili abitati dai proprietari, ovvero inesistenti.