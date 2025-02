A Brindisi il primo circolo federale della vela Paralimpica

Brindisi – A Brindisi nasce il circolo federale della vela paralimpica. GV3 entra ufficialmente nella Federazione Italiana Vela: un traguardo per la vela paralimpica in Puglia ed un’opportunità per Brindisi.

GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita annuncia la sua affiliazione ufficiale alla Federazione Italiana Vela (FIV), un riconoscimento che premia l’impegno e la determinazione di un’intera squadra che ha lavorato per migliorare le proprie competenze e la propria base nautica, portandole agli standard necessari per diventare un circolo federale.

GV3 opera presso il Marina di Brindisi, logistic partner del progetto, e con questa affiliazione rafforza il suo ruolo nella promozione della vela paralimpica in Puglia. L’obiettivo è quello di creare una rete regionale, coinvolgendo realtà del territorio che condividano la visione di uno sport sempre più accessibile. La collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi continua a essere un pilastro fondamentale del progetto Para Sailing Brindisi, con l’auspicio di sviluppare sinergie anche con altri circoli cittadini per ampliare le opportunità per gli atleti.

Un appuntamento chiave in questa crescita sarà la seconda edizione di Coppa Forte a Mare, l’importante regata paralimpica che si terrà nel mese di aprile, organizzata da GV3 e Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi. La competizione ospiterà una tappa del Campionato Nazionale di Classe Hansa, confermando Brindisi uno dei punti di riferimento per la vela paralimpica in Italia.

Il progetto Para Sailing Brindisi parteciperà inoltre alle principali competizioni sul territorio nazionale, continuando a dimostrare che la vela è uno sport inclusivo e aperto a tutti.