A Ceglie Messapica presentato il Piano della Mobilità Ciclistica

CEGLIE MESSAPICA- È stato presentato presso il Maac, il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica, il Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Ceglie Messapica. Alla serata hanno preso parte l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Antonello Laveneziana, l’Arch. Benedetta Marangio, responsabile dell’Area Urbanistica/Pianificazione territorio, il Redattore del Piano Ing. Marco Dellino, l’Ing. Fulvio Morgese del Politecnico di Bari/Asset Regione Puglia, il Presidente della Consulta per la Mobilità Sostenibile Vincenzo Intermite e le associazioni della Consulta.

Alla serata hanno preso parte numerosi addetti ai lavori e membri della consulta.

Il Piano della Mobilità Ciclistica è un progetto sul quale l’Amministrazione comunale punta molto, ed è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 28 novembre.

Cosa è il Piano di Mobilità Ciclistica?

Il Piano Generale della Mobilità Ciclistica, previsto dalla legge 2/2018 ed approvato definitivamente con l’atto ufficiale in Conferenza Stato-Regioni dello scorso 3 agosto, prevede una programmazione di lungo periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana e interurbana, in linea con le indicazioni europee. Nel testo vengono specificati tutta una serie di obiettivi tra cui “aumento della sicurezza dei ciclisti, miglioramento della segnaletica, creazione di uno spazio condiviso tra i diversi utenti della strada”; oltre a questo si punterà alla creazione di nuovi percorsi ciclabili urbani ed extraurbani, anche in ottica di cicloturismo.

Il comune di Ceglie Messapica punta molto sul Piano di Mobilità Ciclistica per consolidare ulteriormente il lavoro avviato già da qualche anno in materia di mobilità lenta e sostenibile, attraverso l’avvio di un progetto che ha ridato vita a numerosi itinerari lenti, la creazione di una consulta per la mobilità sostenibile e soprattutto l’assegnazione della Bandiera Gialla Fiab, che ogni anno premia le Amministrazioni comunali che mettono in pratica iniziative che favoriscono la ciclabilità dei territori.

A margine della serata presentato anche il nuovo finanziamento regionale ricevuto dal comune per la realizzazione del Pums – Il Piano Urbano della mobilità sostenibile, altro strumento che conferma Ceglie Messapica comune all’avanguardia in materia di mobilità sostenibile

“Il Piano della Mobilità Ciclistica è uno strumento che ci porta nel futuro e ci permetterà di accedere ai prossimi finanziamenti in tema di mobilità sostenibile. Ringrazio tutti coloro che, in circa tre anni, hanno contribuito alla felice conclusione di questo importante percorso” – Antonello Laveneziana, Assessore alla Mobilità Sostenibile.

Vincenzo Intermite, presidente della Consulta cegliese, ha moderato e presentato quelle che sono alcune finalità del Piano, ovvero, infrastrutture, dispositivi finalizzati al miglioramento delle vie ciclabili e soprattutto il cicloturismo, che unisce bellezze culturali, paesaggistiche e naturalistiche.

L’Ing. Marco Dellino ha invece sottolineato quelle che sono alcune linee guida del Piano, ovvero, la promozione della ciclabilità, la riorganizzazione o rifunzionalizzazione degli spazi stradali (eliminazione barriere architettoniche, creazioni di ulteriori spazi ciclabili ecc.), l’equilibrio tra ciclabilità e trasporto pubblico, oltre a soffermarsi sull’importanza del consolidamento di alcuni itinerari per assicurare migliore accessibilità ai territori e valorizzazione dei patrimoni.

Ha chiuso i lavori l’Ing. Fulvio Morgese che ha presentato alcuni progetti che potranno migliorare ulteriormente le città in materia di mobilità sostenibile.