Anche Brindisi città nel consiglio regionale: entra Carmelo Grassi

BRINDISI – Carmelo Grassi, ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese, oggi direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi entra in consiglio regionale. Alle elezioni regionali di un anno fa il brindisino era candidato come indipendente nella lista del Partito democratico. Dopo una revisione dei seggi Grassi conquista un posto in consiglio regionale. Il sindaco Riccardo Rossi ha commentato su Facebook: “Una bellissima notizia per la nostra città: Carmelo Grassi entra ufficialmente in Consiglio regionale. Carmelo sarà una preziosa risorsa per Brindisi e per il mondo della cultura pugliese. A lui i complimenti per questo importante risultato”.

Con Carmelo Grassi la città di Brindisi ha un rappresentante nell’assise regionale.