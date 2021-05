Asili nido, i capigruppo di maggioranza: “Nessuna privatizzazione ma una concessione, con un risparmio per l’ente”

BRINDISI – I capigruppo di maggioranza del Comune di Brindisi spiegano le loro ragioni per la concessione degli asili comunali ai privati. Questa la nota congiunta a firma di Alessandro Antonino – Impegno per Brindisi, Anna Maria Calabrese – Brindisi Bene Comune, Giulio Gazzaneo – Ora Tocca a Noi, Lorenzo Guadalupi – Italia Viva, Maurizio Pesari – Partito Democratico.

“A chi in maniera gratuita e strumentale critica questa maggioranza per aver concesso ai privati l’ingresso per la gestione degli asili nido, facciamo sommessamente notare che in realtà ben 4 di questi sono da anni gestiti da privati mediante gare per l’affidamento in gestione. A giugno questo affidamento giunge a scadenza. Quello che fa questa questa amministrazione è semplicemente cambiare il modello di gestione degli asili, passando da un affidamento allo strumento della concessione sempre da effettuarsi mediante gara pubblica.

La gestione in concessione consentirà alle famiglie di utilizzare i Buoni Servizio messi a disposizione dalla Regione Puglia, cosa non possibile mediante l’attuale modello di gestione. L’uso dei Buoni Servizio consentirà al Comune un risparmio prossimo al milione di euro, trasferendo i costi dal Comune alla Regione. Per questi motivi questo modello è utilizzato dalla gran parte dei comuni pugliesi. In estrema sintesi quindi, nessuna nuova privatizzazione, perchè quella è avvenuta con le precedenti amministrazioni, ma solo un cambio di modello che consentirà, attraverso l’uso di risorse regionali, un notevole risparmio di spesa”.