Basket, il girone di ritorno si apre con Pesaro-Brindisi, Bucchi: “Peserà la voglia di dare una svolta alla stagione”

BRINDISI- Un grande classico della pallacanestro italiana dell’ultimo decennio apre il girone di ritorno del campionato di Serie A2 2024/25. Pesaro e Brindisi si ritrovano ad affrontarsi a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta, incrocio particolare di un calendario asimmetrico che le oppone una di fronte all’altra in un arco di tempo molto ravvicinato per una nuova sfida ricca di significato. Due punti importanti in palio per la classifica e il morale di due squadre che cercano conferme dopo un girone di andata costellato da problemi e difficoltà.

La gara di andata terminò con la vittoria della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia con il punteggio finale di 100-84.

Top scorer dell’incontro fu Bryon Allen autore di 26 punti totali, di cui 16 nel solo terzo quarto. Ahmad 24, King 16, Calzavara 15, Bucarelli 14, Ndzie 12, Laquintana 11, gli altri giocatori in doppia cifra a referto.

Quarantasettesima sfida tra le due squadre nella loro storia, con i marchigiani avanti 25-21 nel computo totale e in leggero vantaggio nelle sfide casalinghe per 11-10. Nelle ultime sei gare tra le due società giocate alla Vitrifrigo Arena, sempre in Lega A, in cinque occasioni a vincere è stata Brindisi.

L’ultimo successo casalingo dei marchigiani risale al 13 marzo 2022 con il risultato di 86-84.

Palla a due in programma domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18:00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Finalmente dalla scorsa partita siamo tornati al completo dopo aver cambiato assetto molte volte durante il girone di andata. Domenica peserà la voglia da parte di entrambe le squadre di dare una svolta alla propria stagione. Veniamo da un percorso comune, pieno di difficoltà ad inizio stagione ma l’importante sarà arrivare in condizione in primavera per dire ancora la nostra. Leka ha trovato un punto d’incontro tra le doti individuali, su tutte del terminale offensivo Ahmad, e il gruppo compattandone lo spirito. I buoni risultati dell’ultimo periodo ne stanno dando ragione. Ci siamo affrontati solo un mese e mezzo fa ma sarà una partita del tutto differente, basti pensare che avremo in più De Vico e Ogden”.

Ex della partita Eric Lombardi, la scorsa stagione in biancoazzurro in Lega A con ventisei presenze alla media di 12.8 minuti a partita e sei presenze in Europa tra il QR Basketball Champions League e la prima fase di Europe Cup.

Il match Pesaro-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.