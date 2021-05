BRINDISI- Beni monumentali della città, il Comune: “Chiusi nel fine settimana per disposizioni anti Covid”. Molte sono le segnalazioni in merito all’apertura dei beni culturali del Comune di Brindisi nel fine settimana. Si precisa che la chiusura in questo periodo è determinata dalle attuali norme anti Covid presenti nel D.L. del 22 aprile 2021. Esse stabiliscono che nelle regioni in zona gialla, i musei e beni monumentali sono visitabili nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato, ma sono chiusi il sabato e nei giorni festivi, ad eccezione di visite prenotate online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. In base a tale disposizione governativa i beni culturali del Comune di Brindisi sono sempre aperti nei giorni infrasettimanali, mentre per accedere nel fine settimana è possibile prenotare il giorno prima utilizzando l’app “Io prenoto”. “Ci aspettiamo che entro pochi giorni, in particolare con la possibile zona bianca per la Puglia, la fruibilità possa tornare ad essere piena anche nei fine settimana”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Infopoint Brindisi presso Palazzo Granafei-Nervegna, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 19, oppure ai numeri di telefono 083229784 / 342 101314 e all’indirizzo email ufficioiat@comune.brindisi.it.

