Blu70 e “I Migliori Anni Tour” in piazza Mercato

BRINDISI- “I Migliori Anni Tour” per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Questa volta la scelta abbraccia i classici pop della musica italiana e internazionale, con la storia venticinquennale dei Blu70, in arrivo in piazza Mercato a Brindisi l’1 gennaio alle ore 18.30. Il concerto fa parte della rassegna culturale e di spettacolo “Brindisi Porto Natale”, organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, fondi PO FESR FSE 2014-2020. L’ingresso è libero.

La band, formata da Efisio Panzano alla voce, Alfredo Perchinenna al basso, Paolo Mauro alle tastiere, Antonio Bruno alla chitarra, Roberto Cati alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni, sarà accompagnata dalle voci di Kykah Turco e Noemi Castagnanova. Lo spettacolo ripercorre la storia di un’epoca attraverso momenti e ricordi: il meglio degli anni Settanta e Ottanta da ascoltare ma soprattutto cantare con il gruppo, per farsi trasportare in quegli anni dal potere emozionale della musica.

Centinaia i concerti all’attivo della band, formata da professionisti tra i più rappresentativi della scena musicale brindisina. Nel 2015 il gruppo traguarda il terzo posto, su oltre quattromila band partecipanti, nel CapiTalent, il format creato da Radio Capital per promuovere uno spazio di opportunità nel suo palinsesto per la musica degli artisti emergenti, mentre nel 2016 la vocalist della band, Noemi Castagnanova, approda sul palco del Centro di Produzione Rai di Milano per partecipare, con successo, al talent di RaiDue The Voice of Italy.

La musica pop, nel suo linguaggio originale ed espressivo, ha sempre assorbito tanto dalla realtà. Per questo “I Migliori Anni Tour” è la storia di oltre venti anni di costume, di rapporto con l’immaginario del tempo, con la società ritratta dal sentire comune, dalle mode, dalla evoluzione dei media, dagli stessi canali di uso e consumo della musica.

Il concerto dei Blu70 attraversa gli anni, ciascuno fissato in una o più colonne sonore, e il repertorio di interpreti che hanno saputo unire la musica alle immagini, alla tensione e alle sensazioni delle parole: quindi spazio ai grandi classici dei cantautori italiani e alle hit internazionali che hanno unito generazioni appassionando il pubblico di tutto il mondo, dal soul al rock, dal pop al funk. Due ore di musica che raccontano un pezzo della nostra storia attraverso il percorso dei Blu70, le piazze, i viaggi, gli applausi, gli esordi, i ricordi, l’amicizia, le comuni passioni. Pietre miliari di un’esperienza che non fa il conto degli anni ma la sintesi di un repertorio che sublima l’amore per la musica, in un periodo nel quale la musica dal vivo riparte con la sua insostituibile potenza. «La musica si riprende tutto dopo un lungo intervallo di silenzio – ha detto Efisio Panzano –. Un mondo girovago si è fermato ma oggi ha tutta l’energia di una liberazione. Lo spettacolo dal vivo è ripartito, si è rialzato ed è tornato a correre».

BrindisiOggi