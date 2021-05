Cattiva serata per Happy casa Brindisi, la Virtus si aggiudica gara 1

BRINDISI – ( di Amedeo Confessore) La Virtus Bologna si aggiudica gara 1 della serie di semifinale scudetto vincendo con il punteggio di (66-73), sul campo della Happy Casa Brindisi che ha 24 ore per trovare i corretti aggiustamenti per cercare di cambiare l’inerzia della serie.

Tranne un rapido lampo all’inizio del terzo quarto Brindisi ha sofferto la presenza fisica e la costanza mentale delle giocate dei bolognesi che però nonostante la cattiva serata dei giocatori brindisini non hanno mai scavato un divario importante nel punteggio.

Willis e Bostic i più presenti tra le file dei padroni di casa, sul versante opposto non si può non sottolineare ancora una volta le giocate splendide e chirurgiche all’interno dell’economia dell’incontro di Teodosic.