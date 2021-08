Covid: in Puglia oggi 304 nuovi positivi, tasso di positività al 2 per cento

BRINDISI – Oggi In Puglia 304 nuovi casi Covid su 15.321 test, il tasso di positività è stabile al 2 per cento. Nel Brindisino 35 nuovi positivi, mentre 77 nel Barese, 45 nella Bat, 51 in provincia di Foggia, 68 nel Leccese e 20 in provincia di Taranto. È stato registrato un decesso e il numero dei morti da inizio emergenza sale a 6mila 702. Aumenta il numero dei ricoveri, che sono 260 dei quali 22 in Terapia Intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi ci sono invece 12 pazienti Covid: 7 in Malattie Infettive e 5 in Pneumologia.