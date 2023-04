Da Conte a Zangrillo e Luperti sceglie parco Di Giulio , caldo week end elettorale

BRINDISI- Dal Ministro Zangrillo al presidente Conte, a due settimane dall’appuntamento elettorale, calata di big a Brindisi a sostegno dei candidati sindaco. E’ stato un fine settimana intenso per la campagna elettorale e per i candidati sindaco a Brindisi . Ieri il presidente Conte in piazza Vittoria ha incontrato la cittadinanza sostenendo la candidatura dell’avvocato Roberto Fusco per il centrosinistra. “Il presidente Conte ancora una volta ha dimostrato attaccamento e senso di appartenenza per la Puglia. I cittadini di Brindisi, come ci aspettavamo, lo hanno accolto facendogli sentire tutto l’affetto della città- hanno detto il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S, e dell’onorevole Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S Puglia- Abbiamo con i cittadini e le altre forze politiche e civiche progetti per realizzare la riconversione economica, sociale e culturale della città. Roberto Fusco è un candidato dal valore indiscusso, conosciuto da tutti per la sua integrità e le battaglie ambientali. Abbiamo scelto il meglio per Brindisi”. Nel frattempo il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, si presentava alla stampa esprimendo il suo sostegno al candidato per il centro destra, Pino Marchionna. “Oggi sono a Brindisi per sostenere il mio partito, Forza Italia, ed il nostro candidato, Pino Marchionna, che è un’eccellente proposta politica rivolta alla città di Brindisi- ha detto ieri il Ministro- Sono qui al fianco degli amici e colleghi di Forza Italia, impegnati nella campagna elettorale, ma anche per testimoniare la vicinanza del governo ai territori. La macchina amministrativa è il motore dello sviluppo del Paese e noi stiamo lavorando per modernizzarla. Vogliamo innanzitutto motivare il personale dipendente, perché l’aspetto umano è fondamentale, e poi stiamo operando per semplificare i processi. Lo stiamo facendo non chiusi nelle nostre stanze di palazzo, ma girando tutta l’Italia, parlando e confrontandoci con i territori, gli enti locali e le associazioni di categoria. Vogliamo compredere da loro quali sono i temi che dobbiamo aggredire per puntare alla semplificazione. Stiamo colmando anche la carenza di personale: un impegno fondamentale anche e soprattutto per il Pnrr. Abbiamo bisogno di sostenere le amministrazioni locali, che sono i principali enti attuatori del Pnrr, e quindi è fondamentale fornire più personale”. Con lui anche il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, il vice commissario, il sen Dario Damiani, e l’on Andrea Caroppo. “Abbiamo chiesto al ministro Zangrillo di essere qui -ha aggiunto l’on Mauro D’Attis- perché è un autorevole esponente del governo Meloni ed anche perché ha una delega strategica per portare a compimento i tanti progetti del Pnrr che daranno nuova spinta al nostro Paese. Zangrillo racconta il dna del nostro partito in cui si intrecciano competenza e serietà. Averlo con noi qui, assieme a Pino Marchionna, ha un significato preciso e conferma ai cittadini il valore della nostra proposta per Brindisi. Con Marchionna sindaco, la nostra città potrà uscire dall’isolamento, liberando le tantissime potenzialità che abbiamo e che sono state frenate dalla miopia di una politica distante anni luce dalla nostra. Brindisi -ha concluso D’Attis- può e deve ambire ad essere una città protagonista della crescita della Puglia”. Ha scelto Parco Di Giulio, invece, per incontrare i suoi sostenitori, il candidato sindaco Lino Luperti per Movimento Regione Salento. Qui, accompagnato dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, ha presentato le liste a sostegno. Grande affluenza di pubblico per il candidato Luperti, c’erano tanti ex amministratori centristi, tra questi l’ex consigliere comunale Toni Muccio e l’ex assessore comunale Giuseppe De Maria.

