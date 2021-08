Da oggi arriva l’estate più calda, una settimana con temperature da record

BRINDISI- Da oggi arriva l’estate più calda. A partire dalla giornata di oggi si attendono temperature da record, i meteorologi dicono che la prossima settimana sarà la più calda di tutta l’estate . Puglia e provincia di Brindisi saranno l’occhio dell’Anticiclone nord-africano dove le temperature potranno superare di gran lunga i 40 gradi della colonnina di mercurio. Il maestrale di questi giorni è stata solo una pausa, una mera illusione, visto che a partire da oggi il caldo rovente tornerà a fare capolino. “Il Maestrale di oggi che ha portato un “refrigerio” rispetto alle temperature roventi dei giorni scorsi, e delle settimane scorso (da giugno a dir la verità) già da domani sarà solo un ricordo- dice il meteorologo Michele Conenna- La situazione che si intravede dai modelli fisico matematici e che viene confermata ora dopo ora, vede l’arrivo di una nuova, intensa e lunga ondata di caldo africano direttamente dal cuore del Sahara. Da noi inizierà domenica e non si sa quando finirà , forse dopo ferragosto. Questa volta però a soffrire non sarà solo il sud ma tutta l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Ci apprestiamo a vivere quindi l’ennesima settimana rovente con temperature spesso oltre i 40 gradi tra Puglia e Basilicata. Per il momento non se ne esce da questa situazione di “blocco” e la terra continua ad essere assetata e chiede acqua. Appello non ascoltato da madre natura che certe volte, si sa, sa essere ripetitiva e cattiva”. Il caldo africano stando alle previsioni durerà per tutta la settimana che precede Ferragosto ed anche oltre. Oggi sono attese punte di 37/39 gradi , per la prossima settimana sarà ancora peggio visto che le previsioni portano dai 40 ai 43 gradi centigradi.

Le raccomandazioni utili a tutti per affrontare meglio le ondate di calore sono semplici ma determinanti: bere molta acqua, 2 litri al giorno anche se non si ha sete, evitare bevande alcoliche, ma anche quelle ghiacciate, gassate e zuccherate, mangiare molta frutta fresca e verdura evitando cibi grassi e pesanti, arieggiare la casa nelle ore notturne ed evitare l’irraggiamento dei locali durante il giorno, rinfrescando quando è possibile con ventilatori e condizionatori, indossare abiti leggeri, di colori chiari e fibre naturali, avendo cura di coprire il capo quando si esce, meglio se nelle prime ore del mattino fino alle 11 e la sera dopo le 18.

