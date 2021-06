Da oggi coprifuoco a mezzanotte, e lunedì la Puglia potrebbe diventare bianca

BRINDISI – Da questa sera coprifuoco a mezzanotte. Si allunga di un’ora la possibilità di poter restare in giro e nei locali. Come previsto dalle date di riaperture stilato dal governo Draghi dal 7 giugno il coprifuoco parte a mezzanotte, sino a ieri era alle 23. Intanto calano i contagi, attualmente in Puglia ci sono circa 18mila positivi, e diminuiscono anche i ricoveri. La Puglia dalla prossima settimana potrebbe diventare zona bianca. La cabina di regia nazionale che decreterà il cambio di colore si riunirà venerdì prossimo, e la zona bianca potrebbe partire da lunedì 14 giugno. Con il bianco non ci sarà più il coprifuoco. Al momento sono bianche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto.