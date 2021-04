Domani in arrivo a Brindisi 15210 dosi di Pfizer ,entro il 5 maggio in arrivo anche Atrazeneca e Mderna

BRINDISI – In Puglia si blocca la vaccinazione per gli over 60 a causa della mancanza del vaccino Astrazeneca. La Asl di Brindisi ha previsto la chiusa degli hub vaccinali per la giornata di oggi 27 e domani 28 aprile. Ormai sono finite tutte le scorte. Sarà però garantita somministrazione della seconda dose di Pfizer per gli over 80 e per i soggetti oncologici o affetti da patologie rare o gravi. Intanto si attendono per domani in Puglia 152100 dosi di Pfizer, delle quali 15210 toccheranno alla Asl di Brindisi. Con queste sarà possibile vaccinare i soggetti fragili, e proseguire con le seconde dosi. E’ prevista, invece la consegna di 124mila dosi di Astrazeneca, 16900 dosi di Moderna e 10500 dosi di J&J per il 2 maggio. Mentre il 5 maggio Pfizer distribuirà in Puglia altre 141570 dosi. A conti fatti in una settimana la Puglia riceverà 445370 dosi salvo rinvii o imprevisti dell’ultima ora.

