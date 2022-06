Edicola digitale, oltre 7mila quotidiani e periodici gratuiti per gli iscritti

BRINDISI- Un’edicola digitale gratuita per il Polo Bibliotecario Regionale: sarà attivo dal primo giugno 2022, il nuovo servizio online per tutti gli iscritti alle biblioteche regionali di Foggia, Brindisi e Lecce.

Oltre 7.000 le risorse disponibili: quotidiani e periodici di oltre 90 Paesi, in più di 40 lingue diverse, dall’Afrikaans allo Zulu.

https://puglia.medialibrary.it è il link all’Edicola digitale nell’ambito della piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine), che consente alle biblioteche di gestire il prestito digitale.

Selezionabili attraverso la Ricerca libera o la maschera della Ricerca avanzata, le risorse dell’edicola digitale sono suddivise anche per argomenti, proprio per agevolare la consultazione in base agli interessi del lettore.

Si toccano tutti i campi del sapere, spaziando in vari ambiti: Arti, Economia, Finanza, Imprenditoria e management, Informatica e tecnologia dell’informazione, Libri per bambini, ragazzi e didattici, Medicina, Opere interdisciplinari e informazione, Salute e valorizzazione personale, Scienze della terra, geografia, ambiente, pianificazione, Scienze umane, Società e scienze sociali, Stile di vita, sport e tempo libero, Tecnologia, ingegneria, agricoltura. Ogni argomento si articola, poi, al suo interno in altre sottocategorie, per raffinare la ricerca. Ad esempio, la categoria Stile di vita, sport e tempo libero, si divide, tra gli altri, in: Cucina, bevande e argomenti correlati, Hobby, quiz e giochi, Artigianato e arti decorative, e altro ancora.

Per effettuare il login, saranno sufficienti le credenziali di accesso della propria Bibliocard, la tessera della Biblioteca.

Chi ne fosse ancora sprovvisto, potrà farne richiesta anche online, seguendo le istruzioni riportate sul portale.

L’edicola digitale sarà consultabile anche dai dispositivi mobili, dopo aver scaricato l’App PressReader.

Disponibili anche altre risorse open: e-book italiani e stranieri, audiolibri, tracce e album musicali, film, contenuti didattici e banche dati.

L’Edicola digitale è linkabile anche dal portale della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia (www.lamagnacapitana.it), nella sezione Biblioteca Digitale.

Questo servizio va ad aggiungersi a Rete Indaco, che rende disponibili e-book e altre risorse digitali a libero accesso.

A completare la disponibilità dei documenti digitali, anche le risorse pubblicate su Internet Culturale, a seguito delle campagne di digitalizzazione avviate ormai da anni dalla Biblioteca, e che hanno reso disponibili l’intera raccolta di manoscritti della biblioteca, la sua collezione di manifesti cinematografici, un’edicola di giornali storici locali, e una ricca selezione di libri di interesse locale.