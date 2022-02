Fderalberghi, verso un tavolo di confronto permanente

BRINDISI- Primo, importante, passo per la costituzione di un Tavolo di confronto permanente per la realizzazione di un contratto territoriale del settore Turismo (nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio) presso la sede di Confcommercio Brindisi. Qui, per volontà di Federalberghi Brindisi, si sono confrontati, per la prima volta, le associazioni di categoria, professionali, datoriali ed albergatori. “I contratti territoriali e le politiche settoriali e di sistema sono fondamentali per aiutare il turismo di Brindisi e Provincia”, ha spiegato Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi che poi ha aggiunto “ora il confronto si aprirà con i sindacati e la Regione Puglia”. La contrattazione integrativa territoriale si svolge di norma per singoli comparti. I contratti territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il CCNL Turismo. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. All’incontro sono intervenuti come relatori: Angelo Candido responsabile mercato del lavoro, contrattazione collettiva e relazioni sindacali di Federalberghi Nazionale; Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi; Anna Rita Montanaro, presidente Confcommercio Brindisi; Giuseppe Chiarelli, direttore Confcommercio Puglia; Dario Montanaro, presidente Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro; Graziana Casieri, presidente provinciale associazione nazionale consulenti del lavoro provincia di Brindisi.

