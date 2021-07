Fiamme nella notte, due incendi in poche ore, danneggiato un chiosco e una abitazione

BRINDISI- Fiamme nella notte, due incendi in poche ore a Brindisi, danneggiato un chiosco del pane e una abitazione. Il primo incendio si è verificato in via Sabaudia, in un appartamento al primo piano dove , probabilmente a causa di un corto circuito ha preso fuoco la tv in una camera da letto. Al momento dell’incendio in casa c’era la titolare e suo figlio che subito hanno tentato di domare le fiamme con una coperta bagnata. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco. Altro incendio è scoppiato intorno alle 3.40 in via Marche. Le fiamme hanno interessato un chiosco, “Street Food a km zero”. Il rogo ha distrutto un prato sintetico dove il proprietario normalmente allestisce i tavolini e la finestra della struttura . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma al momento non è stata stabilita la causa dell’incendio.

